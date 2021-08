​Vineri, 20 august 2021, în prezența Ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, și a Șefului Departamentului pentru Situații de Urgență, Secretar de stat dr. Raed Arafat, a avut loc, la Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției de la Ciolpan, revista de front a detașamentelor de pompieri înainte de plecarea într-o nouă misiune de stingere a incendiilor din Grecia.

Misiunea este un răspuns la solicitarea de asistență internațională înaintată ieri, de statul elen, prin Mecanismul European de Protecție Civilă.

România trimite în Grecia 142 de pompieri, opt autospeciale de stingere incendii de pădure, trei cisterne, un centru de comandă, două containere Multirisc, un autocar de intervenție, precum și alte mijloace de sprijin logistic, printre care o dronă care poate fi folosită pentru survolarea zonelor în care se va interveni. Pompierii români vor interveni pentru stingerea incendiilor care afectează o zonă din proximitatea Atenei.

Pompierii care au plecat în Grecia provin de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Unitatea Specială de Intervenție în Situații de Urgență și de la 16 inspectorate pentru situații de urgență (București-Ilfov, Alba, Argeș, Bihor, Cluj, Dolj, Giurgiu, Hunedoara, Sălaj, Mehedinți, Mureș, Neamț, Prahova, Suceava, Vâlcea și Timiș). Din partea ISU Suceava, la misiunea din Grecia, participă lt. Alin Găleată, în calitate de ofițer de presă. Purtătorul de cuvânt al ISU Suceava face parte din echipa de coordonare și conducere a misiunii și va gestiona comunicarea de la fața locului, cu jurnaliștii eleni și cei români (care se deplasează cu pompierii militari români), cu privire la misiunile zilnice.

Ministrul Lucian Bode le-a mulțumit pentru faptul că s-au oferit voluntari pentru această misiune și și-a exprimat încrederea că vor da dovadă de profesionalism și de maximă implicare, așa cum s-a întâmplat cu ocazia primei participări la stingerea incendiilor care devastează Grecia, atrăgând astfel aprecierea întregii lumi, nu doar a poporului grec.

​În data de 19 august 2021, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în calitatea sa de punct național de contact, a primit din partea Centrului de Coordonare a Răspunsului la Urgență al Comisiei Europene (ERCC), prin intermediul CECIS, solicitarea autorităților din Grecia pentru acordarea de asistență internațională, având în vedere situația de urgență generată de extinderea incendiilor de pădure pe teritoriul elen.

Urmare a activării Mecanismului European de Protecție Civilă, Guvernul României a decis acordarea unui ajutor umanitar extern de urgență, pentru autoritățile elene.idu.