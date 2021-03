În timp ce conducea autoturismul pe Bld. 1 Mai din municipiul Suceava, la o trecere pentru pietoni, o șoferiță de 53 de ani a surprins şi accidentat o localnică de 37 de ani, angajată în traversarea străzii regulamentar pe trecerea pentru pietoni.

Din accident a rezultat rănirea femeii de 37 de ani, care a fost transportată cu ambulanţa la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Atât conducătoarea auto cât şi pietonul au fost testaţi de poliţişti cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, după care, la spital li s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal, ce va fi soluţionat procedural.