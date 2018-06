Lucas Molina a castigat trofeul „Best latin flamenco act” in cadrul unei gale luxoase de premiere „EnModa music awards” ce au avut loc in Cipru. Rezultatul vine dupa ani de munca, ani in care si-a perfectionat stilul propriu de dans combinat cu un show de percutie.

Pe Lucas il recunoastem si din numeroasele aparitii in videoclipuri alaturi de Andra, Pepe, Loredana Groza, Akcent, Otilia, Anna Lesko, Lavinia si multi altii.

In cadrul evenimentului au fost premiati si alti artisti internationali ai momentului precum SuperSako (mi gna), Faydee, Otilia, Mario Joy si multi altii.

Lucas Molina este un proiect autentic din Argentina, stabilit in Romania in urma cu catva ani cu un mare succes la public. Dovada o face cerinta mare pe piata unde artistul isi uimeste de fiecare data spectatorii cu show-ul sau de dans flamenco si percutie.

https://youtu.be/0B5b_0sHDI0?t=1m6s

Ca orice artist dornic de evolutie, Lucas Molina anunta lansarea unui band propriu prin care isi doreste sa puna in valoare stilul flamenco combinat cu muzica balcanica si tiganeasca.