Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, s-a prezentat vineri dimineață la Centrul de Transfuzie Sanguină din Suceava pentru a dona sânge. Lucian Harșovschi a făcut un apel către toți sucevenii să-i urmeze exemplu și să doneze sânge la rândul lor. „Cel mai bun obicei pe care îl am încă din perioada studenției. Donează și tu!”, a transmis Harșovschi. Acesta a donat sânge pentru un copil internat în spitalul din Suceava. În timp ce dona sânge, Lucian Harșovschi a fost întrebat de cei prezenți în centrul de transfuzii ce se întâmplă cu noile autobuze electrice și când vor ajunge acestea în Suceava. El a precizat că autobuzele sunt ajunse la București și că în momentul de față se lucrează la noua autobază pentru transportul metropolitan. Viceprimarul Sucevei a spus că autobuzele ar putea să ajungă în Suceava în octombrie, la actuala autobază pentru autobuze electrice.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating