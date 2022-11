Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a anunțat că astăzi a semnat încă două contracte de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Lucian Harșovschi a spus că cele două contracte au fost semnate la sediul Direcției Generale de Implementare a PNRR, proiectele fiind finanțate pentru creșterea eficienței energetice la clădirea principală a Domeniului Public și a clădirii cantinei de ajutor social. El a arătat că valoarea contractelor este de 2.250.531,44 lei cu TVA, iar valoarea tuturor proiectelor semnate până în prezent este de 106.206.936 lei cu TVA.

Harșovschi a spus că proiectele vin în completarea celor șapte contracte semnate deja pe Componenta 5 – Valul Renovării, runda I.

Viceprimarul Sucevei a spus că primele patru contracte au fost semnate pentru creșterea eficienței energetice a – Școlii Gimnaziale nr. 9 ”Ion Creangă”; Școlii Gimnaziale nr. 7 ”Grigore Ghica Voievod”; Școlii Gimnaziale nr. 3, cantinei – internat din cadrul Colegiului Național ”Petru Rareș”, în cadrul proiectelor urmând să fie amplasate, în vecinătatea acestor unități de învățământ menționate, alte 8 stații de încărcare a autovehiculelor electrice.



Alte trei contracte au fost semnate pentru renovarea energetică a clădirilor rezidențiale din zona centrală a municipiului Suceava, unul în valoare de 34.921.958,70 lei pentru „Asociația de Proprietari Centru”, renovare moderată și două pentru „Asociația de Proprietari nr. 3 ” lot 1, renovare moderată în valoare de 13 531.236 ,77 lei și altul la aceeași asociație nr. 3, pentru renovare aprofundată în valoare de 12.959.389,59 lei. Valoarea totală a celor trei contrcte este de 12.475.386,42 euro.