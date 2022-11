Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a declarat că prin noul sistem E-ticketing a fost simplificată procedura de eliberare și prelungire a abonamentelor elevilor pentru transportul public local. „Venim în sprijinul elevilor, iar de acum, abonamentele acestora vor fi eliberate o singură dată, sub formă de card cu valabilitate până la 15 septembrie 2023. Nu va mai fi nevoie de mers lunar pentru reînnoirea abonamentelor. Simplificăm și procedura de eliberare, am implicat și școlile, iar acestea trimit liste cu elevii ce pot beneficia de abonament gratuit, pentru a nu mai fi nevoie de adeverință”, a spus Harșovschi.

El a arătat că abonamentele se pot procura de la cele patru puncte de vânzare asistate de personal din stațiile Obcini, Centru, Orizont și Gara Burdujeni.