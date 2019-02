Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a anunțat că s-a finalizat proiectul vizând sistematizarea rutieră a zonei ANL Metro, iar punerea lui în practică va costa aproape 1,7 milioane de lei. El a afirmat că proiectul prevede amenajarea de alei de acces auto, parcări, trotuare și spații verzi și repararea străzii Pictor Șerban Rusu Arbore. Harșovschi a precizat că în zonă vor fi amenajate 203 locuri de parcare. Viceprimarul a precizat că lucrările vor demara după aprobarea bugetului local. În zona ANL Metro sunt 200 de locuințe, din care 160 pentru tineri și 40 sociale.

, 8.0 out of 10 based on 1 rating