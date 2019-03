Viceprimarul Sucevei, Lucian Harşovschi, a anunţat că începând de astăzi, 31 martie a.c, în fiecare duminică, strada Calea Burdujeni din zona Parcului Copilului, va redeveni pietonală. Lucian Harşovschi a precizat că în fiecare duminică, copiii sunt aşteptaţi la mişcare.

„Reamintesc că în parc avem un loc de joacă cu suprafață cauciucată, un loc cu aparatură de fitness în aer liber iar pentru cei care nu se pot desprinde de telefon, avem wireless gratuit”, a spus Harșovschi. Viceprimarul Sucevei a mai precizat că parcul dispune și de o mini fântână arteziană și de un grup sanitar.