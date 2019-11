Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, s-a prezentat astăzi la urne alături de întreaga sa familie, soția și cei trei copiii ai să, precum de și de mai mulți prieteni și membri PNL. După ce a așteptat câteva minute la rând pentru a putea vota, Lucian Harșovschi a intrat în cabină alături de cei doi băieți ai săi. Harșovschi a spus că votat pentru o Românie puternică, o Românie normală în care primează legea și unde demnitatea umană este respectată. ”Am votat pentru copiii mei pentru că, evident viitorul lor este important pentru mine! Am votat pentru suceveni! Am votat pentru că votul este un drept și este unul câștigat din greu! Vă invit să mergeți la vot pentru că refuzul nu e o revoltă, e renunțare! Ieșiți la vot în număr cât mai mare și votați așa cum vă spune conștiința”, a declarat viceprimarul Sucevei.

