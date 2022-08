Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, este dezamăgit de faptul că locuitorii orașului nu au participat în număr mai mare la recensământ. El susține că funcție de populație se alocă și banii. Viceprimarul a declarat, la Radio Top: „Din nefericire, unii nu au înțeles cât de importantă este recenzarea. Foarte mulți suceveni nu au deschis ușa recenzorilor, nu au fost interesați de această acțiune. Însă, asta s-a întâmplat în cam toată țara. A fost o stare de lehamite, de delăsare din partea unor autorități care nu au făcut mai multă reclamă, dar și din partea românilor care nu au vrut să-și dea CNP-ul, codul numeric personal. Or, instituțiile statului au CNP-ul fiecăruia. Nu poți face nimic cu acel CNP. Sunt mentalități care trebuie schimbate în 2022”. Lucian Harșovschi a mai spus că săptămâna trecută, la nivelul Sucevei gradul de recenzare era de numai aproximativ 84% și a adăugat: „Recenzarea s-a făcut la un procent dat de Institutul Național de Statistică, undeva la 86.000 de oameni, în condițiile în care în acte avem 127.000 de persoane cu domiciliul stabil în municipiul Suceava. De la 127.000 la 86.000 e o diferență cam mare. Pe listele de vot avem undeva la 105.000 de persoane în vârstă de peste 18 ani”. De asemenea, viceprimarul Harșovschi a afirmat: „Mulți nu au înțeles cât de importantă este recenzarea. Eu am zis-o tot timpul, una e să spui că stai într-un municipiu reședință de județ cu peste 100.000 de oameni, alta e să spui că stai într-un municipiu reședință de județ cu sub 100.000 de oameni. Tot ce înseamnă cote defalcate din TVA, tot ce înseamnă corecții financiare, se acordă funcție de numărul de persoane. La fel, când se fac prealocări de fonduri europene”. Lucian Harșovschi a completat: „La celălalt recensământ, din 2011, populația Sucevei a ieșit 92.000. Nu a fost un recensământ validat sută la sută, dar în actele oficiale se discuta despre această cifră. De-acum, încă vreo zece ani vom sta pe datele care vor fi anunțate oficial în perioada următoare”. Recensământul populației și locuințelor s-a încheiat ieri.