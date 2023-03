Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, îi îndeamnă pe suceveni să participe în număr mai mare la ședințele asociațiilor de proprietari de care aparțin. Lucian Harșovschi consideră că este necesar ca fiecare proprietar de locuință din Suceava să aibă o voce și să ia parte la luarea deciziilor în ceea ce privește condominiul. „Am participat și în acest an la unele Adunări Generale ale Asociațiilor de Proprietar și, din păcate, am observat o prezență a cetățenilor foarte redusă de doar 5,60%. Mai sunt 19 Adunări Generale în zilele de joi și vineri, și alte 6 asociații programate după 31 martie reconvocate la a treia ședință, pentru că nu au respectat legislația”, a spus Harșovschi. El a adăugat că sucevenii care nu știu când are loc ședința la asociația de care aparțin pot să contacteze Serviciul Asociației de Proprietari pentru mai multe detalii – (0230) 212.696, int. 241.