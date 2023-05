Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a fost prezent, astăzi, la deschiderea Concursului Național de Interpretare Instrumentală “Lira de Aur”, eveniment ajuns la ediția cu numărul 42. Lucian Harșovschi a precizat că Primăria Municipiului Suceava a acceptat și în acest an invitația Asociației de părinți și absolvenți ai Colegiul de Artă ”Ciprian Porumbescu” Suceava de a-i fi partener în organizarea evenimentului.

„Mă bucur să văd copii talentați, veniți din toată țara, dornici de a face performanță și de a se face remarcați în domeniul muzicii instrumentale. Mult succes tuturor și mulțumim pentru că împărtășiți cu noi din talentul vostru și ne bucurați cu momente deosebite în fiecare an”, a transmis Lucian Harșovschi.