Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a primit prima doză de vaccin anti COVID-19, la Spitalul Județean. Totul a durat 34 de minute. Viceprimarul a declarat, la Radio Top, că a așteptat cu nerăbdare și cu emoție vaccinul împotriva noului coronavirus și a explicat pașii urmați la spital. El a afirmat: „Am așteptat cu emoție vaccinul. Din martie anul trecut de când a izbucnit criza sanitară, eram 5-6 oameni pe stradă și erau probleme la Spitalul Județean, așteptam luminița de la capătul tunelului. Această luminiță a apărut și se numește anti COVID-19. De aceea am avut emoții și am vrut să fac vaccinul cît mai repede. La spital, am intrat, m-am înregistrat, mi-au dat botoșeii, am făcut triajul medical, am citit acea listă în care am vrut să văd dacă îmi asum ceva sau îmi dau un consimțământ, pentru că-mi fac un vaccin nou și netestat pe foarte mulți oameni. Nu scrie nimic. Am fost doar întrebări de genul: „dacă am avut boli înainte?” sau „dacă sunt alergic?” Apoi am stat de vorbă cu doamna doctor Claudia Ionesi de la ORL, care era la triajul medical. Sunt oameni de specialitate în spital care fac voluntariat în afara orelor de program. Ulterior, am intrat în camera de vaccinare și am fost imunizat. Eu am încredere în vaccin. Vaccinurile au salvat de nenumărate ori omenirea. Cred că se va întâmpla și acum și că viața va reveni treptat la normal”. Viceprimarul Harșovschi a precizat că 19 minute a durat până s-a vaccinat, iar apoi a mai stat 15 minute în camera post-vaccinare. Cea de-a doua doză de vaccin îi va fi administrată pe 9 februarie.