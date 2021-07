De mai bine de o săptămână, Lucian Mîndruță se află, cu Digi FM, în Turul României. Rând pe rând, Lucian face emisiune în fiecare zi din alt oraș, traversând România în direct.

Aflat în Abrud, realizatorul Digi FM a reușit să prindă pentru prima dată și un cod roșu de inundații, vijelie și furtună, care l-a împiedicat să facă emisiunea din Piața Centrală, așa cum plănuia. Lucian Mîndruță a găsit înțelegere în reprezentanții Primăriei, care l-au lăsat să facă emisiunea din sediul primăriei, deschis special pentru sinistrații loviți de acest cod roșu.

„Ar fi trebuit să facem emisiunea în parcul din fața primăriei. Când am ajuns acolo era cod roșu de inundații și ploi extreme. Ne-am mutat în Primărie, dar am lăsat ușa deschisă, în caz că oamenii care au trecut prin inundații voiau să povestească despre asta, să poată intra și în emisie. Au venit patru sau cinci persoane. Cel mai tânăr avea 14 ani. E vorba de un puști care i-a alertat pe vecinii lui atunci când a venit apa. Avea treabă afară, a observat viitura și i-a trezit din somn și pe ceilalți, care au apucat să mai salveze câte ceva și să se pună și pe ei la adăpost”, a povestit Mîndruță.

„La radio am discutat chiar și cu oameni care și-au pierdut casa. Am stat de vorbă cu un puști care avea drept hobby sudura și și-a pierdut sculele, aparatul de sudură. Am ascultat mai mulți oameni cu diverse pagube în zona Abrud. Pentru ei, primăria a deschis o listă de subscripție. Pe listă s-au adăugat și oameni care au sunat în emisie. Unul dintre ei a cumpărat, pentru un om căruia apa îi inundase toată casa, frigider și mașină de gătit. Altcineva a venit cu aparatul de sudură pentru copil. Încă un ascultător a donat 10.000 de lei, pe care îi va duce la Primărie. Mai sunt bani pe care îi vom vedea zilele astea în contul de trezorerie al Primăriei Abrud. De acolo, banii se vor duce la reparațiile din Abrud, dar, pentru că sunt și localități în jur care au probleme, o parte din bani vor merge acolo. Primăria a spus că va fi solidară și cu vecinii”, a adăugat realizatorul Digi FM.

Acum, Lucian Mîndruță a părăsit zona cu destinația Moldova. El continuă Turul României până pe 23 iulie și poate fi ascultat live, în fiecare după-amiază, de la 17:00, doar la Digi FM.