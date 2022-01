Pentru Lucian Viziru noul an nu a venit nu a venit deloc cu vești îmbucurătoare. Actorul nu a putut lăsa problemele în anul care tocmai a trecut, fiind în prezent interat în spital, în urma unei afecțiuni grave, potrivit click.ro.

Lucian Viziru a publicat un videoclip pe platforma Youtube, în care apare pe patul de spital, cu branula în mână, explicându-le urmăritorilor săi că anul 2022 a început cum se poate mai rău pentru el. Cântărețul se află intenat la Spitalul Floreasca, unde medicii îl țin sub strictă supraveghere, fiind suspect de infarct.

„Eu sunt în momentul ăsta în spital. Sunt aici de pe 31 decembrie 2021. Revelionul l-am făcut aici. Da, sunt un norocos. Inițial s-a crezut că am făcut infarct. Am avut dureri mari în capul pieptului. Durerea se ducea jos spre brațul stâng. La prima analiză în ceea ce privește inima mi-au ieșit negative. A doua zi, enzimele astea au ieșit pozitive. Am avut din nou suspiciunea la povestea asta cu infarctul. Astăzi am fost mutat din salonul de Terapie Intensivă înapoi în salonul ăsta, unde am ajuns în prima zi. Sper să reușesc să plec mâine acasă. E bine în Spitalul Floreasca. M-au tratat frumos. Ieri și alaltăieri nu am avut voie să mă mișc din pat”, a povestit actorul pe contul său personal de Youtube, potrivit click.ro.

