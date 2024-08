Silvicultorii suceveni execută în bazinul hidrografic Bucșoița lucrări de corectare a torenților, lucrări finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, informează RNP-Romsilva pe pagina sa de socializare. Regia Națională a Pădurilor – Romsilva derulează un amplu program, în valoare de 109,56 milioane de lei, fără TVA, pentru realizarea lucrărilor de corectare a torenților, în urma semnării unui contract cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență. Programul prevede refacerea a cel puțin șase structuri de reținere a aluviunilor, ridicarea a cel puțin 30 de noi construcții aluvionare, reîmpădurirea a patru hectare de teren, construirea de garduri de vegetație, prin aceste lucrări urmând a fi reabilitați peste 30 de kilometri de albii torențiale.

Lucrările de corectare a torenților sunt construite de silvicultorii Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în zonele montane, pentru a proteja comunitățile locale, așezările umane, căile de comunicație și rețelele de transport sau construcțiile hidrotehnice din aval. Lucrările de corectare a torenților sunt construcții specifice, complexe, care includ baraje, praguri de scurgere, ziduri de sprijin și consolidări de mal și alte lucrări, la care se adaugă lucrări de împădurire pentru stabilizarea solului din jur. Amenajările de corectare a torenților au rolul de a prelua undele de viitură care se formează în zonele de munte, de a reduce viteza scurgerii apelor în torenți, de a consuma energia cinetică prin trepte cu energie potențială, iar efectul barajelor se vede în special în perioadele cu ploi torențiale.