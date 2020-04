Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, anunță că în această perioadă se lucrează intens la modernizarea străzilor în cartierul Burdujeni. El a arătat că reabilitarea străzii Rândunicii unde vor fi amenajate 113 locuri de parcare se apropie de final, iar lucrările de pe strada Brândușei sunt în plină desfășurare. De săptămâna viitoare, a spus Harșovschi, se va moderniza și strada Avântului.

”Referitor la proiectul de modernizare a celor 4.364 de locuri de parcare, acesta continuă, cu mențiunea că, dintre cele patru societăți cu care Primăria a încheiat contract pentru reabilitare stradală, trei au trimis angajații în șomaj tehnic și doar o singură societate își mai desfășoară activitatea. Sperăm ca, după ce se va ridica starea de urgență, toate societățile să își reia activitățile în forță, pentru a finaliza cât mai multe parcări de reședință în acest an”, a mai spus viceprimarul Sucevei.