Directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor Suceava, Daniel Drăgoi, a anunțat că la nivelul județului, sînt în curs de execuție șapte lucrări hidrotehnice de prevenire a inundațiilor, pentru care în acest an s-au alocat 18,5 milioane de lei. El a precizat că trei investiții sînt finanțate de la bugetul de stat, două de către Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, una din surse proprii ale Administrației Naționale „Apele Române” și una are finanțare mixtă buget de stat- surse proprii ale Administrației Naționale „Apele Române”. Directorul SGA a mai spus că printre proiectele aflate în derulare se numără cele privind regularizarea pîrîului Remezeu, în comuna Vicovu de Jos, punerea în siguranță a barajului de priză Mihoveni, amenajarea rîului Moldova pentru apărarea frontului de captare a municipiului Suceava la Berchișești și amenajarea rîului Suceava și a afluenților acestuia în zona Ulma-Brodina-Straja. Cei mai mulți bani au fost alocați pentru ”amenajare râu Moldova pentru apărarea frontului de captare a municipiului Suceava la Berchișești”. Concret pentru acest obiectiv au fost alocate 8,196 milioane de lei din surse proprii ale Administrației Naționale ”Apele Române” și 1,149 milioane de lei din fonduri de la bugetul de stat. Sume mari au fost alocate și pentru ”punere în siguranță baraj priză Mihoveni”- 2, 653 milioane de lei sau pentru ”apărare mal drept râu Siret în zona amonte stațiilor de măsurare a debitelor și stația Hidrometrică Siret”- 2, 769 milioane de lei. Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei a finațat în acest an cu 1,726 milioane de lei lucrarea ”amenajare râu Bistrița și afluenți pe sectorul Iacobeni – Sabasa, județele Suceava și Neamț” și cu 553.000 lei investiția ”amenajare râu Moldova și afluenți pe sectorul Fundu Moldovei-Gura Humorului”.

Fonduri externe de 116, 528 milioane de lei pentru proiectul ”Managementul riscului la inundații în bazinul râului Suceava”

Daniel Drăgoi a subliniat că Administrația Bazinală de Apă Siret are în portofoliu o serie de studii de fezabilitate care vizează următoarele investiții: Regularizare și apărare mal drept râu Siret în comuna Zamostea, consolidare mal drept râu Siret la Dolhasca- sat Săndeni, regularizare și apărări de maluri pe pârâul Sasca Mare- sat Păiseni, reabilitarea canalului colector Pozen din amenajarea de desecare Rădăuți, reabilitare complex hidrotehnic acumularea Grănicești, amenajare râu Moldova la Cornu Luncii-Baia, regularizare și apărare de mal pârâu Rusea- comuna Sucevița, amenajare pârâu Roca la Bogdănești, regularizare și apărări de mal râu Moldova în zona comunei Vadu Moldovei, amenajare pârâu Drăgoșina și pârâu Bercheza în zona localității Sucevița, regularizări și apărări de maluri pe pârâu Slătioara și afluenți pe raza localității Slătioara- comuna Stulpicani. ”Menționăm că aceste documentații în faza studiu de fezabilitate vor fi promovate în funcție de identificarea sursei de finanțare și de alocarea de fonduri.

În plus, Administrația Bazinală de Apă Siret a propus spre finanțare din fonduri externe,prin Programul Operațional lnfrastructura Mare, proiectul Managementul riscului la inundații în bazinul râului Suceava. Cu o valoare estimată de 116, 528 milioane de lei, proiectul presupune execuția lucrărilor de supraînălțare a digului de pe malul stâng al râului Suceava pe tronsonul Vicovu de Sus-Frătăuții Noi, etapa a II-a, îndiguirea malului stâng al râului Suceava în zona localității Frătăuții Noi, regularizarea în regim barat a pârâului Horodnic și Toplița în localitatea Horodnic de Sus, precum și realizarea a 11 acumulări nepermanente”, a mai spus Drăgoi.