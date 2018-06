Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat că modernizarea străzii Vasile Bumbac se va încheia pînă la Zilele orașului, din perioada 22-24 iunie. El a făcut declarația astăzi, după ce a verificat stadiul lucrărilor. Primarul a menționat că investiția de pe strada Vasile Bumbac este finanțată în baza Programului Național de Dezvoltare Locală. Proiectul are o valoare de peste 1 milion de lei și este executat de firma „Autotehnorom” Șcheia. Ion Lungu a precizat că odată cu modernizarea străzii Vasile Bumbac se finalizează proiectul privind reabilitarea zonei centrale, care a mai cuprins străzile Nicolae Bălcescu, Ciprian Porumbescu, Libertății și Ștefan cel Mare, precum și realizarea parcărilor subterane și a zonei pietonale de la Biserica „Sf. Dumitru” pînă la intersecția cu strada Mitropoliei prin fața Casei de Cultură și a Palatului Administrativ.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating