Lucrările pentru finalizarea modernizării axei rutiere Dolhasca – Suceava – Dărmănești vor începe în cursul săptămânii viitoare. Anunțat a fost făcut astăzi de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, în debutul ședinței deliberativului județean. „De săptămâna viitoare avem certitudinea că se apucă de treabă să putem să recuperăm prioritar în zonele unde a fost unde a fost un disconfort mai mare pentru populație pe ruta Suceava – Dolhasca, dar și pe cealaltă rută Moara – Frumoasa – Zaharești”, a declarat Gheorghe Flutur. El a precizat că lucrările pot începe după ce vor fi finalizate procedurile de constituire a garanțiilor din partea constructorului și de încredințare a lucrărilor.

În cursul zilei de luni Consiliul Județean Suceava și compania Autotehnorom au semnat contractul pentru finalizarea modernizării axei rutiere Dolhasca – Suceava – Dărmănești. Contractul pentru cele două tronsoane ale acestei axe rutiere a fost semnat după expirarea termenului în care se puteau depune contestații la desemnarea câștigătorului achiziției publice pentru această investiție. Reamintim că pe 10 aprilie, administratorul public al județului Suceava, Irina Vasilciuc, anunțase că a fost finalizată procedura de achiziție publică „Lucrări de construire-rest de executat aferente UAT Județul Suceava” ce vor fi executate în cadrul proiectului Regiunea Nord-Est – Axa rutieră strategică 1: Iași – Suceava.

Pentru cele două loturi licitația a fost câștigată de S.C. Autotehnorom S.R.L cu 5 subcontractanți pentru Lotul 1 (Dolhasca – Suceava) și S.C. Autotehnorom S.R.L cu 6 subcontractanți pentru Lotul 2 (Suceava – Liteni – Todirești – Dărmănești).

Perioada de execuție este de 15 luni de la data de începere a lucrărilor, dată ce va fi transmisă de supervizor printr-un ordin administrativ de începere a lucrărilor.