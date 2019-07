Lucrările de reabilitare de pe DN 18, de la intersecție cu DN 17, la Iacobeni și până la limita județului Suceava cu Maramureș se apropie de final. Anunțul a fost făcut de managerul acestui proiect, Vasile Strâmbeanu. El a precizat că pentru modernizarea DN 18 au fost semnate două contracte separate, respectiv pentru lotul 3, de la limita de județ până la ieșire din Cârlibaba și pentru lotul 4 de la Cârlibaba și până la intersecția cu DN 17, la Iacobeni. „Pe lotul trei se circulă pe ultimul strat de uzură. Aici lucrările erau avansate iar în acest an am finalizat lucrările la poduri, respectiv montarea rosturilor de dilatație. Practic acum se circulă fără restricții. În ceea ce privește lucrările rămase de executat, acestea constau în realizarea semnalizării rutiere orizontale și verticale, marcajele rutiere și indicatoarele de circulație”, a declarat Vasile Strâmbeanu. El a spus că pe acest tronson, stadiu fizic al lucrărilor este de 97%, termenul de finalizare fiind 31 iulie 2019. „Putem să respectăm acest termen în ciuda condițiilor meteo din primăvara asta, care ne-a dat puțin peste cap. Mai trebuie spus că lucrările rămase de executat, respectiv marcajele, nu se pot executa decât în anumite condiții de umiditate”, a explicat managerul de proiect. El a precizat că și la lotul 4 stadiul lucrărilor este avansat, fiind finalizate lucrările de consolidări, la terasamente și la suprastructură „Pe acest lot este integral așternut stratul de legătură de mixtură asfaltică. De asemenea, la stratul de uzură, din cei 20 de kilometri s-au realizat lucrări pe un tronson de 15 kilometri. Mai rămân 5 km de strat de uzură, după care să finalizăm lucrările de la dispozitivele de colectare a apelor și lucrările la cele trei poduri unde acum se circulă cu restricții. Apreciem că ultimul strat de mixtură asfaltică va fi finalizat în perioada 10-15 iulie”, a declarat Vasile Strâmbeanu. El a spus că pe acest tronson stadiu fizic al lucrărilor este de 85%. Strâmbeanu a mai precizat că deși condițiilor meteo nu au fost favorabile au fost făcute eforturi pentru a asigura confortul cetățenilor care locuiesc în această zonă, dar și special participanților în trafic.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating