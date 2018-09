Astăzi în comuna suceveană Horodnic de Sus au fost inaugurate lucrările de reabilitare a școlilor generale nr.2 și 3 în prezența primarului Valentin Luța, a deputatului PNL, Dumnitru Mihalescul și a vicepreședintelui Consiliului Județean, Viorel Seredenciuc. ”Am avut bucuria să fiu prezent la ceremonia de finalizare a lucrărilor de reabilitare a Școlilor Gimnaziale nr. 2 și 3 din Horodniuc de Sus, la invitația primarului Petrică Valentin Luță, un bucovinean tânăr și un mare gospodar. Aceste școli sunt o dovadă vie a faptului că acolo unde există voință, implicare și determinare, se pot face lucruri mărețe. Să ne ajute Dumnezeu să vedem cât mai multe astfel de școli și oameni cărora să le mai pese de viitorul României, așa cum am găsit aici”, a declarat Mihalescul.

Foto: Cătălin Urdoi