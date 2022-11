Lucrările de reabilitare și dotare a Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară în vederea pregătirii pentru învățământ dual se apropie de final, a anunțat astăzi primarul Ion Lungu. Edilul a arătat că stadiul de execuție este de 99% la lucrările fizice și 55% la dotări. ”Lucrările arată foarte bine. S-au făcut reparații capitale, recompartimentări, s-a schimbat acoperișul, finisaje , s-a schimbat tâmplăria interioară, cea exterioară, s-au dotat laboratoarele cu unități de calcul, mobilier și tehnică pe profilul de activitate. Această microfabrică va deveni funcțională să facă practică acolo elevii, să se pregătească pentru industria alimentară”, a spus Lungu.

