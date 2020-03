Lucrările de reabilitare termică a Primăriei municipiului Suceava care sunt executate cu fonduri europene sunt suspendate pentru o perioadă de două săptămâni, a anunțat astăzi primarul Ion Lungu. ”Având în vedere faptul că se preconizează că vor fi două săptămâni cruciale pentru răspândirea coronavirusului am luat decizia după ce am vorbit cu constructorul și m-am consultat cu cei de la Ministerul Dezvoltării să suspendăm pentru două săptămâni lucrările. Celelalte proiecte europene se desfășoară normal”, a spus Lungu.

