Biserica „Sf. Ilie” din comuna suceveană Șcheia, care a fost ctitorită de către domnitorul Ștefan cel Mare în anul 1488, este în curs de restaurare cu fonduri europene. Primarul Vasile Andriciuc a declarat prin telefon la Radio Top: „Această biserică este o problemă de suflet a primarului. Și vă pot informa că s-a reușit, după șapte-opt ani de cînd ne chinuim, să o promovăm pe fonduri europene… Și, în momentul de față, se lucrează la clopotniță, inclusiv acoperișul de pe clopotniță a fost dat jos, s-a lucrat la zidul care înconjoară mănăstirea, s-a decopertat toată mănăstirea, se lucrează la acoperiș, se aduce țiglă din Germania, care este la fel cum este țigla de pe mănăstire, iar de săptămîna trecută au venit pictorii”. Primarul Andriciuc a adăugat: „Într-un cuvînt, la această investiție se lucrează intens pe toate palierele, inclusiv catapeteasma. Se lucrează, deci sînt mulțumit în suflet că această investiție va lua sfîrșit în termen de 36 de luni…Mai avem încă doi ani… Dar se lucrează efectiv…” Proiectul are o valoare de 5 milioane de euro.

