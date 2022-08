Consiliul Județean Suceava a aprobat, astăzi, noii indicatori financiari pentru finalizarea lucrărilor la cei aproape 76 de kilometri pe axa rutieră strategică Suceava – Iași. În urma reevaluării, valoarea totală a investiției pentru modernizarea acestei axe a crescut de la 226 la 318 milioane de lei. De asemenea, administrația județeană urmează să scoată la licitație lucrările rămase de executat, ca urmare a rezilierii contractului cu antreprenorul inițial. În ședința de astăzi, suma aprobată pentru finalizarea investiției este de 228 de milioane de lei, din care aproape 225 de milioane de lei este valoarea efectivă a lucrărilor care mai trebuie realizate.

În cadrul discuțiilor din plenul ședinței deliberativului, președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a spus că în data de 8 martie 2022 a avut loc rezilierea unilaterală din partea antreprenorului a contractului pentru lucrările pe această axă rutieră. „Au fost neînțelegeri financiare. Apoi, CJ Suceava a trecut la inventarierea situației pe teren, a trebuit să facem fotografia de primire a drumului. Am demarat o expertiză pe teren a lucrărilor efectuate, o expertiză tehnică și am așteptat 90 de zile raportul supervizorului lucrării. Pentru că fiind o lucrare pe fonduri europene, ca procedură am avut un supervizor care a supravegheat acest proiect și ne-a dat acel raport. Apoi a urmat revizuirea devizului general. A fost o licitație iar firma care a câștigat ne-a calculat valoarea actuală. Astăzi vă propunem să aprobăm indicatorii revizuiți conform procedurilor și să începem din acest moment procedurile de achiziție publică și să scoatem la licitație restul de executat cu termen de 15 luni.

Legislația care ar fi permis scurtarea timpilor de desemnare a noului constructori s-a promulgat, dar are 60 de zile până când intră în funcțiune, după care urmează norme de aplicare. Și e și contestată la Curtea Constituțională. Noi ne-am dorit și eu am anunțat că vom face orice și inclusiv legislația a fost modificată pentru simplificarea procedurilor, însă trebuie să ținem seama de toate aceste lucruri și trebuie să respectăm și legislația europeană”, a explicat Gheorghe Flutur.

Flutur: „Nu a fost o chestiune la care trebuia să facem noi ceva și nu am făcut”

Șeful CJ Suceava a spus că este important că s-a ajuns în momentul reluării licitației pentru executarea lucrărilor. „E foarte multă birocrație și cu toată reluarea aceasta a procedurilor pentru achiziții. Nu ai ce să faci. Înțelegem că oamenii de acolo așteaptă și le înțeleg nemulțumirea și supărarea, dar dacă ai sări una din aceste etape, auditul care vine poate să te facă responsabil să zicem pe partea de corecție, dar pot fi și de altă natură. Am cerut echipei să fim extraordinar de atenți și să consultăm pe toată lumea care are posibilitate să se pronunțe pe procedura aceasta.

Spun asta pentru că e un disconfort în județul Suceava. Făceam acum un calcul. Noi avem 22 de șantiere în tot județul în care se lucrează. Din păcate a apărut acest episod pe axa Suceava – Iași și creează acest disconfort. Pe alte șantiere nu avem această problemă. Nu am avut nici anii trecuți astfel de probleme. Adică am alocat bani, ne-am ținut de ei dar a apărut această poveste, un litigiu comercial până la urmă. Încercăm să recuperăm, dar s-a creat un disconfort pentru populație și nu a fost o chestiune la care trebuia să facem noi ceva și nu am făcut. Noi am fost în situația în care am primit o reziliere unilaterală a unui contract și a trebuit să o gestionăm. Iașul nu are reziliere, dar a făcut majorare pe ordonanța 64, cam tot cât iese la Suceava, numai că noi am pierdut atâtea luni de zile”, a mai declarat Gheorghe Flutur.

Până la desemnarea noului constructor, pe axa rutieră Suceava – Iași vor fi realizate lucrări de punere în siguranță a circulației rutiere

În același timp, administratorul public al județului, Irina Vasilciuc, a arătat că în urma actualizării, valoarea totală a investiției a crescut de la 226 de milioane de lei, la 318 milioane de lei. „Despre această creștere de valoare, domnul președinte a enunțat faptul că un proiectant autorizat a făcut reevaluarea prețurilor. Suntem în situația în care nemaiavând contract de lucrări, pentru că așa cum se știe antreprenorul a reziliat unilateral contractul, am fost nevoiți să apelăm la această formulă de actualizare de prețuri. Chiar dacă am fi avut contract cu antreprenorul, tot am fi operat o majorare de prețuri, cea dată de Ordonanța 64 și ar fi condus la o creștere a valorii acestui obiectiv de investiții.

Prin comparație am să punctez cum s-a întâmplat la Iași, unde aceștia având contract de lucrări, într-o perioadă similară cu noi s-a aprobat pentru acest proiect la tronsonul Iași Suceava o creștere de valoare de 64 milioane de lei.

Diferența de preț rezultată ca urmare a reactualizare a prețurilor este undeva la 60 de milioane de lei. Deocamdată nu aprobăm această valoare. Nu stabilim încă această valoare prin hotărâre de Consiliu pentru că urmează o licitație publică. Această licitație va aduce alte valori, pentru că sigur va scădea sub acest prag și atunci vom statua valoarea finală”, a spus Irina Vasilciuc.

Ea a arătat că CJ Suceava va organiza o licitație publică deschisă pentru desemnarea noului constructor. „Dacă mergeam pe procedură simplificată ar fi fost o corecție de 100% din proiect. Ar trebui să dăm înapoi toți banii. În condițiile unui control post implementare există neșansa de a da înapoi prin această corecție de 100% toți banii din bugetul Uniunii Europene și nu dorim să riscăm”, a arătat administratorul public al județului. Ea a dat asigurări că în acest moment nu există riscul unor dezangajării financiare de fonduri europene. „Asta deoarece contractul nostru de finanțare cu Agenția de Dezvoltare Locală, cu finanțatorul, este deocamdată în vigoare până la data de 31 decembrie 2023. Până atunci nu avem nici o problemă cu a primi fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană. Ca atare suma de 54 de milioane de lei care a rămas a fi atrasă la CJ Suceava din bani europeni nu va fi nicicum o problemă să poată fi accesată în anul 2023”, a precizat Vasilciuc, ea adăugând că „până la data de 26 februarie 2026 încă se pot efectua lucrări și finanțări însă din fondurile proprii, ceea ce este și în cazul nostru pentru că mai avem de pus fonduri proprii pentru această lucrare de investiție pentru a o termina. Nu vom ajunge până în 2026 pentru că am pus termen de execuție a lucrării de 15 luni de la data semnării contractului de lucrări. Deci vorbim undeva de anul 2024, cel mai mult primele luni ale anului 2024. Dar suntem în siguranță că efectuând lucrări și după decembrie 2023 proiectul va fi în întregime eligibil, fondurile europene fi considerate eligibile și întregul va fi funcțional”.

Irina Vasilciuc a subliniat faptul că imediat după ședința de astăzi a Consiliului Județean se poate declanșa procedura de licitație prin care să se desemneze noul constructor pentru finalizarea acestui drum.

Ea a ținut să mai precizeze că până la desemnarea noului constructor, pe axa rutieră Suceava – Iași vor fi realizate lucrări de punere în siguranță a circulației rutiere în zonele în care se impune acest lucru.

Reamintim că în cadrul acestui proiect pe teritoriul județului Suceava trebuie realizate lucrări de modernizare pe 75,7 kilometri de drumuri județene, pe două loturi, Suceava – Ipotești – Bosanci – Udești – Liteni – Dolhasca, respectiv, Suceava – Moara, Zaharești – Stroiești – Costîna – Dărmănești.