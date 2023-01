În primăvară s-ar putea relua lucrările de modernizare a axei rutiere strategice 1 Suceava-Iași pe tronsoanele Suceava-Dolhasca și Suceava-Dărmănești. Asta, dacă nu vor apărea contestații la licitația organizată de Consiliul Județean pentru desemnarea noului constructor. Șantierul a fost abandonat pe cele două tronsoane în lungime de 75 de kilometri, după ruperea înțelegerii dintre administrația județeană și constructor. La actuala licitație au participat patru consorții de firme. Într-o emisiune la Radio Top, vicepreședintele Consiliului Județean, inginerul Vasile Tofan, a declarat că evaluarea ofertelor se află în ultimul stadiu, la Serviciul Achiziții al instituției. El a adăugat că în cazul în care totul va fi în regulă și vor reporni lucrările în primăvară, până la sfârșitul anului investiția va fi gata în mare parte. Vicepreședintele Tofan a spus: „Cu o organizare inginerească la modul real și cu o vreme bună aproape că o vom scoate la capăt”. Vasile Tofan a menționat că gradul de execuție este de 43% pe tronsonul Suceava-Dolhasca și de 23-27% pe tronsonul Suceava-Dărmănești.

