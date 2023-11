Primarul Sucevei, Ion lungu, a anunțat că lucrările la noua Sală Polivalentă au atins un grad de execuție de 20%. Ion Lungu a spus că s-a finalizat de turnat ultimul radier din cele 6 radiere ale construcției după o turnare continuă de 24 de ore, respectiv lotul nr.3 de la corpul C2.

“S-au turnat 1200 mc de beton din totalul de 13.000 mc turnați la la radiere.

În prioada următoare se vor turna stîlpii de rezistență.

Gradul de ralizare a stadiului fizic este de aproximativ 20%”, a transmis Lungu.