Se poate sa fi observat ca de fiecare data cand Regina Elizabeth a II-a iese in public are la ea o poseta iconica. Fie ca este vorba de o simpla gentuta neagra sau de o alta culoare, poseta acesteia are un scop foarte bine definit, despre care nimeni nu stie.

Ce au descoperit jurnalistii care i-au analizat comportamentul Reginei?

Fie ca discutam despre colectia de genti de dama office a Reginei sau de un simplu plic, fiecare poseta ii foloseste acesteia pentru a comunica cu persoanele din stafful sau, se pare.

Paparazzi au descoperit cateva miscari extrem de interesante a acestui obiect si le-au corelat cu lucrurile care se intampla imediat ce Regina face aceste miscari.

Spre exemplu, daca in cadrul unei mese Regina isi pune poseta pe masa, asta inseamna ca acea masa se va termina in maxim 5 minute. Vei vedea imediat cum cineva vine si intervine in conversatie, anuntand un eveniment important care solicita prezenta Reginei.

De asemenea, daca Regina muta poseta de pe mana stanga pe mana dreapta, semnaleaza faptul ca vrea sa termine discutia cu persoana in cauza, care se afla in fata ei, asa incat cineva va veni si va intercepta acea discutie, scuzand Regina. Astfel ea va putea pleca mai departe.

Ziaristii au intalnit frecvent aceste lucruri si ele par sa nu fie o simpla coincidenta, ci un adevarat cod de comunicare pe care Regina il utilizeaza cu stafful sau.

La fel se intampla si cand aceasta lasa poseta jos pe podea. Cineva intervine rapid, avand in vedere faptul ca Regina s-ar putea simtit inconfortabil in acea discutie si ar dori sa plece.

Bineinteles, pe langa aceste semne discrete pe care le foloseste Regina, poseta sa mai are si un alt scop: acela al fiecarei posete, de a cara cateva lucruri de care are nevoie orice femeie.

Ce se regaseste in poseta Reginei Elizabeth a II-a?

Regina este foarte discreta si de cele mai multe ori nu isi deschide foarte des poseta in public. Cu toate acestea, ea a fost surprinsa de cateva ori cotrobaind prin micuta geanta. Astfel, se poate observa ca in geanta sa se regasesc urmatoarele elemente: rujuri, bomboanele nelipsite cu menta, o pereche de ochelari, o oglinda, intotdeauna un stilou sau un pix si de cele mai multe ori, chiar daca pare cumva ciudat, in afara de carduri Regina are mereu bani cash in poseta.

A fost surprinsa nu numai odata donand bani la Biserica sau ajutand oamenii nevoiasi. De aceea ea poarta intotdeauna cash in geanta, cand iese in public.