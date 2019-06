Stim ca de cele mai multe ori, atunci cand plecam la drum cu cei mici lucrurile nu sunt atat de usoare. Atunci cand copiii au o varsta mai mica trebuie sa avem grija la siguranta lor in masina pe toata durata drumului. Mai jos poti gasi cate sfaturi legate de utilizarea sistemelor de siguranta in masina pentru copii, dar si cum sa te descurci cu copiii care se plictisesc in masina.

Cea mai buna modalitate de a preveni ranirea copiilor aflati in situatii de accident este prin ingrijirea corecta a acestora in timp ce calatoriti intr-o masina. Copiii trebuie sa fie imobilizati cu ajutorul sistemului de siguranta pentru copii pentru varsta si dimensiunea lor. Toate sistemele de siguranta pentru copii trebuie sa respecte standardul pentru sistemele de siguranta pentru copii. Atunci cand sunt montate si utilizate corect, sistemele de siguranta sunt foarte eficiente in protejarea copiilor in caz de accident.

Un sfat destul de important este sa nu lasati niciodata un copil singur intr-o masina, chiar si in conditii meteo favorabile. Lasand un copil pe cont propriu, blocat intr-o masina, chiar si pentru o perioada scurta de timp, poate avea urmari grave. Temperatura din interiorul unei masini poate urca foarte rapid la niveluri periculoase. Copiii sunt mai expusi riscului unor probleme legate de caldura decat adultii, deoarece pot pierde foarte rapid lichidele din organism si pot deveni deshidratati.

Sfaturi de utilizare a sistemelor de siguranta in masina pentru copii:

-Verificati ca centura este ferma si nu este rasucita

-Asigurati-va ca bratele copilului sunt bine fixate de ham si verificati tensiunea benzilor -centurilor de siguranta prin montarea a doua degete intre ham si copil

-Verificati centura de siguranta si cataramele daca sunt fixate corect in pozitie

-Utilizati ghidajul centurii de siguranta pentru a va asigura ca partea din fata a centurii de siguranta este pozitionata pe umarul copilului dumneavoastra

-Partea laterala a centurii de siguranta trebuie sa treaca peste coapsele superioare si peste solduri, nu in zona stomacului

Sfaturi pentru copiii cu varsta de cel putin sase luni care calatoresc cu masina:

-Acestia trebuie sa calatoreasca intr-un sistem de siguranta pentru copii orientat spre spate.

-De fiecare data cand utilizati sistemul de siguranta, verificati daca hamul este reglat astfel incat sa se potriveasca copilului cat mai bine posibil si sa nu fie rasucit.

-Daca utilizati o patura de copil, puneti-o peste acesta dupa ce ati asigurat copilul in dispozitivul de retinere.

-Reglati curelele de umar pe masura ce creste copilul – pentru sistemele de siguranta orientate spre spate, utilizati intotdeauna slotul curelei de transmisie cel mai apropiat de umerii copilului, dar nu sub umeri.

Iata cateva sfaturi suplimentare de siguranta atunci cand calatoriti cu masina:

-Asigurati-va ca cel mic pastreaza mereu bratele, picioarele si capul in interiorul masinii atunci cand se misca in scaunului special amplasat in masina

-Activati incuietorile usilor, astfel incat copilul sa nu poata iesi cand masina este in miscare sau este oprita

-Pastrati obiecte in torpedou sau in portbagaj. Articolele libere pot creste riscul de ranire

In acelasi timp condusul masinii atunci cand copiii sunt plictisiti poate face mai dificila concentrarea si conducerea in siguranta. Discutiile va ajuta sa treceti timpul si distrageti copilul. Discutati despre ce veti face atunci cand ajungeti la destinatie sau indicati obiectivele prin fereastra. Puteti, de asemenea, sa ascultati muzica lui preferata sau sa ii puneti o poveste audio pe tot parcursul drumului.

Este recomandat si sa il laudati pentru un comportament bun in masinii, cum ar fi ca a reusit sa isi puna centura de siguranta. Mentionati acest comportamentul de mai multe ori in timpul calatoriei. Totodata puteti sa recurgeti si la recompense. Gustarile si bauturile reprezinta o idee buna daca cel mic se afla intr-un sistem de siguranta de unde il puteti vedea si verifica.

Sursă: https://www.rentcitycar.com/rent-a-car-bacau