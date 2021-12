Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a avut astăzi o serie de discuții pe la Ministerele Dezvoltării și Finanțelor unde a rezolvat o serie de lucruri importante pentru comunitate.

”Am avut astazi discutii importante la Bucuresti,cu domnul ministru al Dezvoltării Cseke Atilla, cu doamna director general al Companiei Naționale de Investiții Irina Pătrășcoiu, cu doamna director al Directiei servicii comunitare, utilități publice și parcuri industriale Vasilica Baciu, din ministerul dezvoltării, care coordoneaza Programul Termoficare 2006-2021. De asemenea am avut discutii la Comisia de Împrumuturi la Ministerul de Finanțe. Proiectele pe Programul National de Investiții Anghel Saligny sunt in faza de evaluare, până la sfârșitul lunii martie se estimează prima etapă de evaluare,conform discuției avute cu domnul ministru al dezvoltării. La fel se lucreaza la PNRR, programul de redresare și rezilienta unde este in curs de elaborare și aprobare Ordonata de Urgenta a Guvernului privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru fondurile europene alocate României prin Mecanismul de redresare si reziliență. În urma discuțiilor avute la directia de termoficare s-a decontat suma de 1.500.000 lei, aferenta lucrarilor de deviere a magistralei de termoficare la Ruta Alternativă Suceava-Botoșani. La Comisia de imprumuturi de la Ministerul finanțelor am discutat despre folosirea sumelor necheltuite din creditul de trezorerie angajat in anul 2021, prinderea sumei neangajate de aprox. 15.000.000 lei in bugetul anului 2022”, a relatat Ion Lungu.