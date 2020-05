Primul campionat al echipelor din România care s-a încheiat odată cu situația specială cauzată de pandemia de coronavirus a fost cel de volei. Deși nu există contact fizic, este oarecum un fileu despărțitor și formațiile sunt aclătuită din puțini jucători, lucrurile s-au simplificat la nivelul primului eșalon valoric și la masculin și la feminin. Sezonul competițional s-a încheiat și grupările aflate pe primele poziții au devenit campioane, Alba Blaj, la feminin și Arcada Galați, la masculin.

Totul a fost simplu și clar, dar pentru promovarea în primul eșalon valoric din Divizia A2 și în ceea ce privește turneele finale ale juniorilor, lucrurile au rămas și acum ”mască”.

Nu există încă decizii clare, dar se pare că, după două luni de zile, chestiile vor fi la fel de simple ca la început, formațiile aflate pe primele locuri în cele două serii de Diviziei A2 vor promova, Pro Volei Arad și Steaua București, la masculin.

CSM Suceava urma să paticipe în play-off-ul regulamentar, dar se pare că acest lucru nu se va întâmpla.

”La juniori, de la nivel școlar se pare că nu vor mai fi turneele finale, iar la seniori, echipele din pole-position au avantaj. Mai există un loc de ajuns în Diviza A1, dar pentru asta trebuie să fii pregătit. În acest moment toată lumea face calcule și bugete relative pentru că efectiv nu știi pe ce să te bazezi, mai ale în lumea sportului.

Obiectivul nostru pentru acest an a fost unul atins pentru că am promovat o serie de tineri promițători, așa cum am făcut și în anul precedent. La finele sezonului trecut Rață și Verciuc au ajuns la nivel înalt, și la propriu și la figurat, iar acum Cazacu și Ștreangă bat la porțile afirmării” a afirmat antrenorul echipei de volei masculin CSM Suceava, Tudor Orășanu.