Președintele PNL, Ludovic Orban, s-a aflat printre oaspeții ediției din acest an a Zilelor Sucevei, el fiind prezent și printre pelerinii care au asistat la procesiunea cu racla în care se află Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava.

La începutul vizitei sale în Suceava, Ludovic Orban a fost însoțit de vicepreședintele regional al PNL, deputatul Ioan Balan, primarul Sucevei, Ion Lungu, președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, dar și de deputatul liberal de Suceava Dumitru Mihalescul. Liderul liberal a discutat cu oamenii cu care s-a întâlnit, mulți dintre aceștia solictându-i lui Ludovic Orban să făcă o fotografie cu ei, după care a vizitat Târgul de Sânziene din Suceava.

La târg, Ludovic Orban a primit cadou o năframă, și a cumpărat două ii, una pentru el și una pe care vrea să o ofere cadou soției sale de Ziua Internațională a Iei. În timp ce vizita standurile meșterilor populari, liderul PNL și-a mai cumpărat o scăciță din lemn pentru usturoi, și un baston sculptat, pe care meșterul pe care i l-a vândut i-a spus că se numește „dreptate”.

În a doua parte a zilei, Orban a fost prezent în parcarea de la Iulius Mall alături de vicepreședintele PNL, deputatul de Suceava Ioan Bălan, de liderul județean al liberalilor suceveni Gheorghe Flutur, de primarul Ion Lungu, de deputații Dumitru Mihalescul și Angelica Fădor și de alți liberali suceveni. Orban s-a ospătat la una dintre terasele amenajate în parcarea de la Iulius Mall și a asistat în mulțime la concertul maestrului Nicolae Botgos și a orchestrei Lăutarii din Chișinău.

Liderul liberal a declarat că a venit la Suceava la invitația făcută de „colegul și prietenul meu”, primarul Ion Lungu. „Mă bucură că domnul primar m-și a invitat am venit cu mare bucurie aici. Am fost primit foarte călduros și le sunt recunoscător sucevenilor”, a spus Ludovic Orban.

La rândul său primarul Ion Lungu a apreciat prezența lui Ludovic Orban la Zilele Sucevei, apreciind în mod deosebit modul în care liderul PNL a fost primit de suceveni. „Ne bucură faptul că este foarte apreciat, aș putea spune chiar iubit de către suceveni. Acest lucru s-a văzut și din reacția celor care au venit să discute cu el, să-l salute sau să fac fotografii împreună”, a remarcat Ion Lungu.