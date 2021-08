Lui Jennifer Hudson îi este foarte dor de discuțiile cu Aretha Franklin.

Cântăreața și actrița în vârstă de 39 de ani a fost aleasă chiar de regretata Aretha să o interpreteze într-un film biografic, iar la premiera peliculei – ‘Respect’ – care a avut loc duminică la Los Angeles, Jennifer a mărturisit că încă suferă după buna sa prietenă, care s-a stins din viață în 2018, la vârsta de 76 de ani.

Jennifer Hudson a spus pentru The Hollywood Reporter, potrivit contactmusic.com: „Ultima dată i-am auzit vocea pe data de 8 august. Este ciudat că astăzi ne aflăm aici, tot pe 8 august, trei ani mai tărziu. Imediat după ce am discutat cu ea, mi s-a spus că nu mai este în stare să vorbească, dar la telefon mi-a cântat și am vorbit despre fiul meu și despre abilitățile lui de bucătar. El adoră să gătească, la fel și ea. Îi trimisesem un video cu el gătind. Îmi este foarte dor să vorbesc cu ea.”

În urmă cu un an Jennifer declara că „și-a îndeplinit un vis” interpretând-o pe legendara cântăreață Aretha Franklin în ‘Respect’. Actrița/cântăreța a scris pe Instagram, după încheierea filmărilor: „Oficial, filmările la ‘Respect’ s-au încheiat, gata! Sunt prea copleșită pentru a vorbi în detaliu despre toate sentimentele pe care le am și, oricum, cuvintele nu pot exprima cât de recunoscătoare sunt pentru faptul că am fost aleasă de însăși regina pentru a-mi trăi un vis! A fost o onoare pentru mine să onorez dorința Reginei! Unica și inegalabila Regină a muzicii soul, Aretha Franklin!”

În 2017, Jennifer Hudson a dezvăluit că s-a întâlnit cu Aretha pentru a discuta despre filmul ei biografic: „Este un rol la care am visat mereu, iar ea s-a întâlnit cu mine pentru a discuta despre asta… discuții foarte intersante au avut loc.”, a spus vedeta atunci, potrivit sursei citate. De atunci însă, Jennifer nu a mai oferit detalii despre proiect, subliniind: „Nu pot să vorbesc despre acest lucru.”

Când Aretha Franklin s-a stins din viață, în august 2018, Jennifer a fost prima persoană care i-a adus un ultim omagiu. Alături de un video cu ea, ascultând versiunea Arethei la piesa ‘Let it Be’ a celor de la The Beatles, Jennifer Hudson a scris: „Nu am cuvinte, așa că o voi lăsa pe Regină să vorbească! Vreau doar să precizez că, povestindu-mi și învățându-mă despre viața ta, m-ai învățat, de fapt, pe mine despre viață și m-ai modelat. Nu voi uita niciodată învățăturile tale. Odihnește-te în pace, Aretha Franklin!”