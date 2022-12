Festivalul Internațional al Obiceiurilor de Iarnă va reveni în municipiul Suceava pe tradiționala dată de 27 decembrie la nivelul și amploarea avută înainte de pandemie. La Suceava vor ajunge formații din tot județul dar și formații din Basarabia și din Nordul Bucovinei. Parada obiceiurilor de iarnă care este elementul principal al evenimentului va începe la ora 11 și se va desfășura pe traseul obișnuit cu punct terminus esplanada Casei de Cultură. Evenimentul se desfășoară în cadrul programului ”Crăciun în Bucovina” inițiat de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur. ”Turiștii trebuie să știe că în toată această perioadă vor regăsi evenimente în tot județul. Pensiunile și-au organizat evenimente proprii în perioada sărbătorilor de iarnă dar sunt evenimente care au loc în toate localitățile. Să nu uităm gastronomia. În această perioadă se confirmă ceea ce știam deja. La momentul acesta este mai mult decât evident, faptul că Bucovina reprezintă o capitală a gastronomiei și o spun asta inclusiv cei din țară. Au recunoscut și cei din Moldova din Ardeal sau Țara Românească faptul că gastronomia și oferta gastronomică din Bucovina este number 1”, a declarat vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barbă.

, 10.0 out of 10 based on 2 ratings