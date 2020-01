Biserica ”Sf. Gheorghe” a Mănăstirii ”Sf. Ioan cel Nou de la Suceava” a fost neâncăpătoare astăzi de Bobotează, prima mare sărbătoare a anului care semnifică botezul Lui Iisus Hristos în apa Iordanului de către Sfântul Ioan Botezătorul. Câteva sute de credincioși au participat la Sfânta Liturghie oficiată de Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, ÎPS Pimen, după care au ieșit în curtea mănăstirii pentrui slujba specială de sfințire a apei. Toți au plecat acasă cu sticle umplute cu Agheasma Mare despre care se spune că are puteri miraculoase şi că îi fereşte pe oameni de necazuri sau boli. Boboteaza încheie şirul sărbătorilor de iarnă.

