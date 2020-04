”În urma discutiilor avute cu membri din Comitetul judetean pentru situatii de urgență, avand in vedere ca nu se mai aduce Lumina Sfântă la Suceava, nu ne incadrăm la capitolul 3 din Acord. Nu se poate imparti lumina invierii la ora 24.00, se incalca acordul.

Dimineata la finalul slujbei se poate imparti anafora de către voluntari si personalul clerical conform art. 2 din Acord, „distribuire anafora in prima zi de Pasti, la solicitarea credinciosilor”. Am vazut opinia unor ierarhi referitor la lumina de Pasti, credincioșii la ora 24.00 din noapte pot sa aprindă lumina de la candela de acasă.

Va rog sa respectam Acordul si Ordonantele Militare.

Municipiul Suceava este cea mai afectata localitate din Romania,cu peste 1.300 de persoane confirmate pozitiv.

Sa facem tot posibilul sa limitam raspandirea virusului.

Multumesc pentru intelegere! Doamne ajuta!”