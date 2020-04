Sucevenii vor beneficia de Lumina Sfântă și în acest an chiar dacă restricțiile impuse pentru limitarea răspîndirii coronavirusului sunt drastice. Primaul Sucevei Ion Lungu a declarat astăzi dimineață că Lumina Harică va ajunge pe Aerportul Salcea sâmbătă, 18 aprilie, ora 19.00. ”Acolo se vor afla reprezentanții Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, preoții, care vor împărți această Lumină Sfântă mai departe așa cum spune ultima ordonanță militară. Voluntarii și preoții vor împărți Lumina la casele oamenilor cu condiția să fie echipați corespunzător, cu mască și mănuși iar cei care ies din case la fel vor fi echipați cu materiale de protecție și să respecte distanțarea socială. Este un pic mai complicat la blocuri dar indicat ar fi ca Lumina să fie luată de la preoți și voluntari de doi, trei oameni din fiecare scară pe care mai apoi să o împartă la ceilalți locatari. La fel cu sfințirea coșurilor. Preoții vor trece în cursul nopții, dimineața pe la casele oamenilor dar în aceleași condiții echipați corespunzător”, a explicat Lungu.

