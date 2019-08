Luminița Dobrescu (73 ani), prima câștigătoare a trofeului Cerbul de Aur pentru România, la ediția din anul 1969, face praf Festivalul de la Brașov din acest an. Aceasta a punctat, într-un interviu pentru Click!, câteva aspecte negative, dar și positive, ale acetui eveniment cu tradiție, ce are loc la Brașov.

Click!: Care au fost plusurile și minusurile acestei ediții ale “Cerbului de Aur”?

Luminița Dobrescu: Dacă am vorbi numai despre plusuri și minusuri, ar trebui să dedicăm acestui punct tot articolul, de aceea mă voi limita la ceea ce am considerat esențial. Un mare plus îl constituie faptul că acest eveniment cultural, începând cu prima ediție din 1968 și pînă în prezent, a constituit și constituie în continuare o bucurie și o sărbătoare națională. Publicul a trăit dintotdeauna foarte intens festivalul cântecului, al legendarului Cerb de Aur, care a consacrat mulți artiști autohtoni, dar și de peste hotare. (…)

Ca minus, consider principiile după care este constituit un juriu internațional. (…) Poate ar trebui exclusă definitiv seara de folclor românesc, care de multe ori este prost înțeleasă de către organizatori, oferind publicului spectacole de „Cântarea României” sau intrând în desuet și punând în umbră adevăratul Folclor Românesc, înlocuit cu muzică etnică lăutărească (muzică de mahala veche românească ) sau de „prelucrări moderne cu iz sârbesc a la Goran Bregovic, vezi marele show de circ al unei mari vedete!. (Loredana Groza – n.r.).

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/exclusiv-luminita-dobrescu-face-praf-cerbul-de-aur-dezvaluiri-despre-loredana-groza