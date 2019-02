Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – CNAIR susține, într-un comunicat, că procedura pentru completarea studiului de fezabilitate necesar construirii sectorului de autostradă Tîrgu Mureș – Tîrgu Neamț este în derulare și poate fi consultată pe platforma electronică destinată achizițiilor publice – SICAP. Conform CNAIR, proiectul are finanțarea asigurată în bugetul aferent anului 2019. De asemenea, CNAIR a transmis că urmează să lanseze în această lună licitația publică pentru realizarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic necesare construcției drumului de mare viteză Pașcani – Siret. În finalul comunicatului scrie: „Facem apel la cei care vehiculează informații în spațiul public să se documenteze temeinic în prealabil pentru a nu induce în eroare opinia publică”. În ultima vreme, reprezentanți ai unor asociații care militează pentru autostrada Tîrgu Mureș-Tîrgu Neamț au anunțat că vor iniția proteste, cerând alocarea urgentă de fonduri pentru demararea proiectului. De asemenea, mai mulți politicieni suceveni au acuzat Guvernul că nu alocă fonduri pentru Autostrada Iași-Tîrgu Mureș.

