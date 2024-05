Peste 130 de femei și bărbați, cu poziții cheie în diferite industrii, s-au reunit la Ambasada Greciei la București pentru a dezbate soluții prin care România poate depăși penultimul loc la egalitate de gen în UE, potrivit celui mai recent raport al European Institute for Gender Equality. Evenimentul a fost organizat în cadrul campaniei #wearehalf, ce susține creșterea participării femeilor în câmpul muncii de către Ambasada Greciei la București, Camera de Comerț Bilaterală Eleno-Română și Asociația Solidaritate și Egalitate.

„Lobby-ul și presiunile asupra autorităților pentru adoptarea și implementarea măsurilor de protecție a femeilor împotriva violenței merg mână în mână cu încurajarea și împuternicirea lor de a promova și de a participa în roluri active în societate. De asemenea, este important să educăm întreaga populație, încă din școală, în direcția promovării egalității de gen și a combaterii stereotipurilor. Femeile participă și contribuie activ în societate și se află în fruntea tehnologiei și antreprenoriatului în afaceri. Avem femei în administrație și în poziții importante și în guvern, dar nu sunt suficiente. Noi suntem jumătate, însă acest lucru nu este încă bine reflectat. Deci este cu adevărat foarte important să organizăm astfel de evenimente și să dăm cuvântul femeilor inspiraționale, care pot acționa ca modele și inspira alte femei”, a declarat, în deschiderea evenimentului, Excelența Sa Lili Evangelia Grammatika, Ambasadoarea Greciei la București.

96% dintre femeile educate din mediul urban consideră că egalitatea de gen nu există în România. Iar 48% afirmă că au fost victime ale discriminării directe la locul de muncă sau acasă, au fost principalele concluzii ale unui studiat efectuat anul trecut de asociație.

„Ne aflăm ȋn această situație pentru că nu suntem unite, nu ne susținem, nu ne promovăm și nu ne încurajăm reciproc. Doar împreună putem schimba lucrurile, în primul rând pentru viitorul copiilor noștri. Este inspirațional să vedem cum țara noastră vecină, Grecia, are deja o președintă, Katerina Sakellaropoulou, un simbol puternic a ceea ce pot realiza femeile atunci când barierele sunt dărămate. Egalitatea de gen nu este doar un obiectiv, este o necesitate. Este un drept fundamental de care beneficiază toată lumea – femei și bărbați deopotrivă. Sprijinindu-ne unii pe alții, promovându-ne reciproc succesele și rămânând uniți, putem crea o lume în care genul nu determină potențialul sau oportunitățile fiecăruia“, a declarat Mihaela Raluca Tudor, fondatoarea Asociației Solidaritate și Egalitate și CEO al TUDOR Communications.

Există progrese reale, atât la nivel global, cât și în societatea românească – unde inițiativele unor companii încep să genereze rezultate vizibile. Un astfel de caz este cel al Kaufland România, în care promovarea egalității de gen în rândul angajaților reprezintă o prioritate asumată. „Când discutăm despre rolurile femeilor, încă ne mai confruntăm cu prejudecăți, modelate de educația noastră și de societate. Ele reflectă realitatea în care trăim, dar, din fericire, lucrurile încep să se schimbe. Anul trecut, pentru prima dată, numărul de femei în rol de CEO în companiile din Fortune 500 a depășit 10%. Este încă un procent mic, dar care ne indică un trend pozitiv. Sunt mândră că sunt femeie și am fost întotdeauna, așa cum ar trebui să fie orice femeie! Și mi-ar plăcea să insuflu și altor femei acest sentiment de mândrie, pentru că avem nevoie de mai multă încredere în capacitățile noastre. Mă bucur că am reușit să am un impact pozitiv în viețile oamenilor prin proiectele pe care le-am dezvoltat de-a lungul carierei mele, unul dintre ele fiind programul A.C.C.E.S.. Port cu mine această mândrie și recunoștință pentru cei care m-au susținut, și mă susțin în continuare, în misiunea mea de a face societatea un loc echitabil. Pentru cei care aleg să mă evalueze pentru abilitățile mele și nu în funcție de genul meu. Am încredere că generațiile viitoare vor lupta pentru a duce mai departe aceste valori și pentru a le transforma și mai mult din aspirații în realitate“, a arătat Estera Anghelescu, Recruiting & Employer Branding Director, Kaufland România.

Impactul femeilor în piața muncii

Incluziunea și eliminarea disparităților din piața muncii reprezintă priorități esențiale nu doar în România, ci la nivelul întregii Uniunii Europene. Reducerea decalajelor de gen este o problemă de actualitate, abordată în toate statele membre în luna mai, când marcăm Luna Europeană a Diversității.

„Stereotipurile de gen sunt perpetuate și prin mentalitatea și modul în care sunt educate femeile. Este un semnal că trebuie să depunem mai multe eforturi pentru ca femeile să ocupe roluri mai importante în afaceri și chiar și în propriile familii. Trebuie să ajutăm ca pentru generația următoare egalitatea de gen să fie o realitate“, a subliniat Effie Valsamaki, director general al Dirent Group și Kallist Cosmetics.

Impactul intrării femeilor pe piața muncii are un efect benefic însă nu doar la nivel economic, ci și asupra evoluției generațiilor următoare, a explicat Danae Stambouli, director științific CytoGenomic Medical Laboratory: „Femeile reprezintă jumătate din populația lumii și, prin urmare, dețin jumătate din potențialul uman al acesteia. Atunci când intrăm în câmpul muncii, rezultatul este creșterea forței de muncă cu impact direct asupra economiei. Atunci când femeile au aceleași oportunități ca bărbații, familiile și societățile merg pe o cale mai bună, pentru că femeile reinvestesc o mare parte din salarii și venituri lor în familii, în educație și asistență medicală pentru copiii lor. Femeile conduc și pregătesc următoarea generație a lumii, care ar putea scăpa, astfel, de sărăcia extremă“.

Transformarea pozitivă are loc

Lucrurile evoluează, lent dar sigur, ȋnsă pentru ca progresele să fie durabile, susținerea femeilor și implicarea lor este vitală. „În urmă cu 10 ani, când mergeam în Italia la întâlnirile internaționale, din 100 de persoane cel mult cinci erau femei. Lucrurile au evoluat în bine, suntem din ce în ce mai multe. Femeile din România au avut dintotdeauna puterea de a găsi o cale pentru a se descurca, iar astăzi, în plus, avem acces la informație. Astăzi avem puterea de a ne susține unele pe celelalte, fie direct, fie prin asociere. Astăzi avem puterea de a decide și de a ne implica și este responsabilitatea noastră să facem diferența“, a precizat Raluca Popescu, Executive Vice President Corporates UniCredit Bank Romania.

Rolul educației în atingerea dezideratelor egalității de gen este esențial pentru materializarea acestora. Impactul acesteia este unul în masă, pe termen lung, a arătat Daniela Palade Teodorescu, jurnalistă și co-fondatoarea Asociației Solidaritate și Egalitate: „De ce susțin egalitatea de gen? Pentru că asta am făcut timp de aproape 30 de ani în mass-media dedicată femeilor și văd transformarea pozitivă care are loc. Sunt conștientă de faptul că, atunci când educi o femeie, educi întreaga comunitate din jurul ei. Chiar dacă societatea noastră nu a ajuns la prosperitatea țărilor al căror nivel de calitate a vieții îl dorim cu ardoare, știu că aceasta este direcția corectă. Aspirăm la atitudinea, la educația, la prosperitatea lor, dar uităm să corelăm aceste realități cu reprezentarea femeilor în parlament și în instituțiile decizionale.“

Conferința organizată de Asociația Solidaritate și Egalitate ȋmpreună cu Ambasada Greciei la București și cu sprijinul Camerei de Comerț Bilaterale Eleno-Română, face parte din campania #WeAreHalf, lansată anul trecut, care include „Caravana națională a Egalității“ și expoziția itinerantă „Nominalizează o Femeie Extraordinară“, prin care femeile sunt încurajate să vorbească public despre realizările lor. Partenerul principal al campaniei este Kaufland România, iar parteneri ai evenimentului sunt TUDOR Communications, EximBank, Camera de Comerț Bilaterala Eleno-Română, #EuSuntANA, Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești, Mediterannea, Silhouette, ND Medhealth, Elmas, Atlasul cu Petale, Olympus, Coca Cola, Dr. Max, UniCredit Bank Romania.