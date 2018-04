Ești în căutarea unui loc de muncă mai bine plătit, care să îți ofere stabilitate și siguranță? Din data de 1 Mai Banca de Joburi îți aduce „Revoluția Joburilor”! Fie că vrei să muncești în România sau în străinătate, că ai studii de specialitate sau ești necalificat, la „Revoluția Joburilor” îți vei găsi cu siguranță un loc de muncă care să ți se potrivească și care să te ajute să îți transformi viața în ceea ce visezi să fie.

Vrei să pleci la muncă în străinătate? Avem peste 6000 de joburi, în peste 20 de țări. Plecarea la muncă este de la rapidă la ultra-rapidă, Consultanții Banca de Joburi ajutându-te de la început și până după ce ai ajuns la muncă în străinătate. În plus, agenția noastră îți oferă sfaturi pentru interviul cu angajatorul, ajutor la întocmirea dosarului pentru angajare și pleci la muncă cu un contract semnat cu angajatorul, încă din România. Nu trebuie să îți faci griji referitor la cazare și transport deoarece cazarea este pre-identificată, iar echipa Banca de Joburi îți oferă asistență în ceea ce privește transportul către țara de destinație și către locul de cazare. Toate acestea cu ZERO comisioane!

Vrei să lucrezi în România? „Revoluția Joburilor” este pentru tine! Campania vine în întâmpinarea ta cu sute de locuri de muncă în domenii variate din țara ta. Este vorba despre locuri de muncă în cadrul a zeci de companii autohtone. Astfel, la „Revoluția Joburilor” te angajezi la tine în țară, în condiții de muncă decente, cu un contract de muncă și cu posibilitatea unei cariere.

Ce trebuie să faci? Intră pe pagina campaniei și aplică fie pentru un loc de muncă în străinătate, fie pentru unul în România. După ce completezi formularul, vei fi contactat de unul din Consultanții Banca de Joburi care te va ajuta să găsești locul de muncă mult visat. Vei susține un pre-interviu telefonic, te chemăm la noi la sediu pentru a ne cunoaște mai bine, după care urmează interviul direct cu angajatorul. Dacă ești acceptat de către acesta, semnezi contractul de muncă direct cu el și te poți pregăti să începi munca. Atât de simplu este.

Ce ai de pierdut? Nimic. Îți oferi șansa de a fi selectat de unul dintre angajatorii din țară și din străinătate. Îți oferim consultanță specializată și dedicată pentru a-ți maximiza șansele de reușită. Ești înscris automat în baza noastră de date și vei fi contactat pentru cele mai noi oferte, conform cerințelor tale. Îți vom fi un partener pe termen lung în drumul tău spre jobul mult visat.

Care sunt beneficiile tale? Completarea formularului durează doar 1 minut și este primul pas către un job sigur și stabil, către o carieră într-un loc de muncă la care să te prezinți zilnic cu plăcere și de unde îți poți planifica liniștit viitorul.

„În ultimele luni am fost martori la o creștere semnificativă a ofertelor de muncă, atât în România, cât și în străinătate, astfel că „Revoluția Joburilor” a venit ca cel mai natural lucru posibil. Candidații noștri au posibilitatea de a alege țara și domeniul în care doresc să muncească, beneficiind de locuri de muncă bine plătite și 100% sigure, asistență specializată din momentul în care ne contactează, până la încetarea contractului cu angajatorul. Avantajele pentru candidați sunt cât se poate de evidente și îi invităm să profite de această șansă.” a declarat Bogdan Filip, General Manager Banca de Joburi.