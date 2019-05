Cel mai important este “Asaltul Lupilor”. A VI-a editie a celei mai cunoscute si iubite curse cu obstacole si noroi din Romania (dar prima editie la Iasi) se va desfasura in cadrul parcului pe 19 mai 2019. Mai multe amanunte se gasesc in GHID – https://www.facebook.com/notes/asaltul-lupilor/ghidul-evenimentului/2257497080982694/

De asemenea, in zilele ulterioare evenimentului veti putea descarca fotografii spectaculoase ce vor fi postate pe pagina de facebook – https://www.facebook.com/events/934323676768503/

Tot in luna mai – vineri pe 24 mai – sarbatorim Ziua Europeana a Parcurilor. Cum? „Biletul de intrare” il reprezinta unul sau mai multi copii adusi in parc iar „plata” se face cu o fotografie realizată la noi in ziua evenimentului, in care sa apara o planta, o insecta, un animalut…

https://www.facebook.com/events/2195491120506537/

In ultima zi a lunii, pe 31 mai, organizam Ziua Energiei. In stilul nostru.

Toți cei interesați de domeniul energiei, să fie prezenți în zona noastră #EXPO cu produsele, serviciile, ideile inovatoare, proiectele ce țin de energia regenerabilă, de utilizarea eficientă a energiei, de probleme și soluții cu privire la energia durabilă, de bune practici pentru a construi lumea noastră bazându-ne pe energie curată, sigură și eficientă.

Enduro Ranch pune la dispoziție spațiul, utilitățile și logistica. Dar mai ales, singurul parc natural și de aventură off-road din Nord-Estul României vă oferă oportunitatea și motivația să țineți pasul cu viitorul.

Mai multe amanunte gasiti pe pagina evenimentului – https://www.facebook.com/events/413719729182121/

Enduro Ranch este deschis indiferent de anotimp, accesul se realizează pe bază de REZERVARE iar persoanele juridice și grupurile organizate au prioritate.