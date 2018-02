Direcţia de Sănătate Publică Suceava, în colaborare cu unități administrativ teritoriale cu asistență medicală comunitară, medicii de familie din județ, medicii din rețeaua de medicină școlară, marchează, în februarie 2018, ”Luna Națională de prevenire a cancerului”. Scopul campaniei este de a reduce numărul de decese care pot fi prevenite în fiecare an, prin creșterea gradului de conștientizare în rândul publicului larg și prin impulsionarea autorităților de a lua măsuri suplimentare împotriva cancerului. În judeșul Suceava sunt în evidențe peste 10 800 bolnavi de cancer.

”Sub sloganul Noi Putem. Eu Pot., Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului, 4 februarie 2018, explorează acțiuni pe care putem să le întreprindem pentru a salva vieți, pentru a atinge echitate în îngrijirea cancerului și pentru a face o prioritate din lupta împotriva cancerului”, se arată într-un comunicat al DSP Suceava.

Așa cum cancerul afectează pe toată lumea în moduri diferite, fiecare avem puterea de a lua măsuri pentru a reduce impactul bolii asupra persoanelor, familiilor și comunităților. De Ziua Internațională împotriva cancerului la copii, 15 februarie 2018, se solicită decidenților din sistemele medicale, părinților, familiilor și comunităților să pretindă guvernelor să colaboreze cu organizațiile neguvernamentale și comunitățile locale, pentru a asigura tratament și îngrijiri adecvate pentru copiii cu cancer. Scopul Campaniei este “Acces universal mai bun la tratament pentru copiii și adolescenții cu cancer”. Mesajul-cheie este “Copiii merită ce este mai BUN!”. La nivel judeţean, coordonarea este asigurată de Compartimentul Evaluare și Promovare a Sănătății din cadrul DSP Suceava și va consta în activități de informare, educare, comunicare în comunitățile cu asistență medicală comunitară și distribuire de materiale informative, publicare de articole pe website – ul DSP si pe pagina de Facebook ”Promovarea Sănătății Suceava”.

În județul Suceava, la sfârșitul anului 2017, în evidența cabinetului de oncologie de la Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou”, se aflau 10 872 bolnavi de cancer, din care 1787 cazuri noi, luate în evidență. Din cele 10 872 cazuri, 7806 sunt din mediul Urban si 3066 din mediul Rural. 54,54% (5930 ) din cazurile de cancer s-au înregistrat la femei și 45,46 ( 4942 cazuri) la bărbați.

După numărul cazurilor rămase în evidență la sfîrșitul anului 2017, evoluția pe localizări arată astfel:

– Cancer al sânului la femei

– Cancer al prostatei

– Cancer colorectal

– Cancer al colului uterin

– Cancer piele

– Cancer vezica urinară

– Cancer bronhopulmonar