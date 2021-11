În luna noiembrie, a treia săptămână este dedicată pasionaților de producții thriller. Luni, 15 noiembrie, de la ora 22:25, telespectatorii pot urmări Gone Girl/ Fata dispărută. Producția surprinde o frenezie mediatică produsă de dispariția soției personajului Nick Dunne în ziua aniversării a cinci ani de căsătorie. În lumina reflectoarelor, imaginea de soț iubitor începe să se spulbere, așadar, sub presiunea poliției, nevinovăția acestuia se transformă treptat în reale semne de întrebare. Să fie el cel care și-a ucis soția? Să fi construit un profil fals al iubirii dintre ei? Nu rămâne decât să descoperiți dacă minciunile, înșelăciunile și comportamentul ciudat vor confirma vinovăția lui Nick sau dacă toate acestea indică șocul trăit de soț într-un moment în care celebrarea unei căsnicii este înlocuită cu moartea. Totul se întâmplă doar la Film Now!

Marți, 16 noiembrie, de la ora 21:40, Film Now te invită să ocupi un loc la masa vânătorilor de fantome în filmul The Woman in Black/ Femeia în negru. Paranormalul invocă fantoma răzbunătoare a unei femei disprețuite care îi terorizează pe localnici, într-un sat îndepărtat. Arthur Kipps, un tânăr avocat, este silit de angajator să călătorească până în satul Crythin Gifford, la scurt timp după ce soția sa a murit în urma complicațiilor apărute la nașterea fiului lor. Pentru a-și păstra slujba este nevoit să documenteze cazul hanului Eel Marsh. Deși semnele, tăcerea și avertismentele criptice ale localnicilor anunță un mister sumbru, Arthur rămâne și află că hanul este bântuit de fantoma proprietarei Drablow, o bătrână văduvă îmbrăcată în negru, care îngrozește localnicii, încercând să îi țină pe toți la distanță de casa ei. Arthur merge la conacul izolat unde descoperă un trecut halucinant și devine prins într-o moștenire misterioasă. Acolo o întâlnește din nou pe femeia în negru în cimitirul din spatele casei, iar lucrurile încep să devină înfiorătoare pe măsură ce apar zgomote terifiante din mlaștini. Dacă nu ți-ai primit doza de suspans, acum e momentul potrivit, fiindcă întâlnirile cu fantomele nervoase nu decurg niciodată bine. Sau cine știe…

Duminică, 21 noiembrie, de la ora 21:45, încheiem săptămâna dedicată genului thriller cu Secret in Their Eyes/ Secretul. Ray Kasten (interpretat de Chiwetel Ejiofor) și Jess Cobb (interpretată de Julia Roberts) sunt doi anchetatori dintr-o unitate privată de poliție condusă de procuratură. Când primesc un pont anonim despre o fată violată și ucisă se grăbesc la fața locului. Ray își dă seama că acea fată este fiica lui Jess, clipă care aduce destrămarea echipei. În 2015, Ray se întoarce în LA și spune că, după 13 ani, a găsit o pistă, convingând procuratura să redeschidă cazul. Găsesc indicii și piste necunoscute, iar secrete din trecut ies la iveală pe măsură ce încep să descopere adevărul real și înfricoșător. Între timp, Jess, nemulțumită de forțele legii, decide să preia cazul și să descopere criminalul, pe cont propriu, indiferent de provocări sau efectele redeschiderii unei răni, care nu a fost niciodată vindecată. Află dacă cei doi anchetatori, reuniți după 13 ani, vor reuși să rezolve cazul și să potrivească ultimele piese din puzzle-ul durerii, totul doar la Film Now.

Multe filme îndrăgite de public și premiate de juriile unor festivaluri de renume sunt disponibile abonaților Digi TV care au pachetul Digital și aleg să își „amenajeze” acasă propriul cinematograf, activând extraopțiunea Film Now, cu doar 3 lei/ lună. Mai mult, odată activată extraopțiunea, programul Film Now poate fi urmărit și în platforma Digi Online.