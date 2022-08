Luna viitoare firma poloneză Solaris va livra Primăriei municipiului Suceaqva un prim lot din cele 15 autobuze electrice achiziționate. Cel puțin așa a decarat primarul Ion Lungu în urma discuțiilor avute astăzi la Ministerul Dezvoltării. ”În urma discutiilor avute la Bucuresti ,la Ministerul Dezvoltarii sperăm ca primele autobuze de la firma Solaris sa vină la Suceava in luna septembrie”,a spus Lungu.

”De asemenea am avut discutii la Ministerul Dezvoltarii cu coordonatorul proiectului PNI ”Anghel Saligny”,cu care am stabilit concret modalitatea de depunere spre finantare a proiectului actualizat cu suma de 43.000.000 lei repartizată de minister,prin care vom realiza viaductul în lungime de 1.015 m de peste cale ferată aferent proiectului Ruta Alternativă Suceava-Botosani. Totodată am participat la Ministerul de Finante ,la Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale. Prin proiectul de rectificare bugetară din acesta lună plafonul pentru trageri pentru anul 2022 va fi majorat cu suma de 500 milioane lei,ceea ce va permite finanțarea creditelor la autoritațile locale care sunt pe lista de rezervă.

Discutiile purtate au fost constructive si vor conduce la rezolvarea problemelor ridicate in perioada urmatoare”, a mai spus Ion Lungu.