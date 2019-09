Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a declarat vineri la Suceava că lucrările de modernizare la tronsonul IV al drumului național DN18, de la Iacobeni-Cârlibaba vor fi recepționate cel mai târziu la sfârșitul lunii viitoare. Cuc a amintit că tronsonul III, de la intrarea dinspre Maramureș până la Cârlibaba, însumând în total 40 de kilometri, este finalizat și va fi recepționat săptămâna viitoare, fiind deschis circulației încă din luna mai. Ministrul a ținut să precizeze că firma care execută lucrările este cea care a lucrat și la Centura Sucevei apreciind implicarea și seriozitatea oamenilor și mulțumindu-le pentru modul în care s-au mobilizat în efectuarea acestor investiții.

