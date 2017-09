Universitatea ”Ștefan cel Mare” va intra în parteneriat cu Primăria Suceava în cadrul Grupului de Acțiune Locală (GAL) Urban dar și în alte proiecte de dezvoltare care vor fi implementate în viitor, a anumțat miercuri primarul Ion Lungu. El a spus că a discutat cu rectorul Valentin Popa pe aceste teme arătând că relațiile între cele două instituții s-au armonizat. Lungu a dezvăluit faptul că unii politiceni au încercat să-l pună ”cap în cap” cu rectorul USV însă lucrurile s-au clarificat iar acum au revenit la normal. ”Din păcate sunt mulți din lumea politică care vor să ne pună cap în cap (nr. cu rectorul Valentin Popa”). Am clarificat lucrurile mai ales că în perioada cât am fost în concediu erau niște zvonuri că nu știu ce a făcut primarul și nu știu ce a spus despre rector. Nici cu spatele. Domnul rector a înțeles cum stau lucrurile. Sunt mulți binevoitori care vor să ne pună cap în cap. Eu mi-am cerut scuze dacă am greșit cu ceva și am convenit să colaborăm în interesul instituțiilor noastre. Ca atare eu zic că astăzi relațiile dintre USV și Primăria Suceava sunt corecte. M-a asigurat domnul rector că va intra în acest parteneriat pe GAL Urban și alte proiecte pe care vrem să le dezvoltăm”, a declarat Lungu.