Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a cerut constructorului să lucreze la podul de peste râul Suceava din zona Bazarului și sâmbăta și duminica pentru a scurta timpul de intervenție astfel încât circulația să revină la normal. ”Am cerut să se lucreze la reparația podului din zona bazarului din Burdujeni și azi și mâine. Am primit sugestii să suplimentăm numărul de oameni, însă nu pot lucra alți muncitori dacă nu au pregătire în acest domeniu. Firma care realizează aceste lucrări este singura specializată în intervenții la rosturile de dilatare din zona Moldovei. Precum am mai spus, trebuie să ne grăbim, dar în același timp trebuie să se urmărească realizarea unei lucrări de calitate”, a spus Lungu. Circulația pe podul de peste râul Suceava este restricționată de la patru la două benzi pentru o lună de zile pentru intervenții la rosturile de dilatare.

