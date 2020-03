Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a cerut conducerii Inspectoratului Școlar Județean o întâlnire pe tema învățământului dual pentru a pregăti forța de muncă pentru agenții economici. Lungu a făcut solicitarea la ședința de bilanț al învățământului sucevean pe semestrul I, al acestui an școlar, care a avut loc joi la Liceul Filadelfia. Primarul a menționat buna colaborare între municipalitatea suceveană și școlile din subordine arătând că ”suntem un exemplu de bune practici la nivel județean pentru excelenta colaborare între primărie și unitățile de învățământ și de asemenea pentru sumele importante alocate an de an învățământului din bugetul local”.

Ion Lungu a amintit că prin bugetul acestui s-au alocat 13 milioane de euro pentru investițiile și reparațiile școlilor din oraș, 570.000 lei pentru burse și 500.000 lei pentru stimularea performanței în învățământ pentru premiile obținute la nivel local, național și internațional.

”Pentru municipalitate, învățământul este prima prioritate, deoarece de pregătirea acestor tineri depinde viitorul țării noastre”, a încheiat Lungu.